08 uur 25. Het wordt een historische verkiezing met 3 wielrenners, maar ik kan me niet voorstellen dat ik zou winnen. Het is al prachtig dat ik genomineerd ben. Wout van Aert (genomineerde Sportman van het Jaar).

08 uur 23. Ik denk dat Campenaerts veel kans maakt, omdat het werelduurrecord ook buiten de koers aanspreekt. Maar Remco zou het ook verdienen. Ik heb hen allebei geklopt op het BK tijdrijden. Als we daar op afgaan, win ik (lacht). Wout van Aert.

08 uur 19. Wie volgt Hazard en Derwael op? NIna Derwael kan zich vanavond opvolgen als Sportvrouw van het Jaar, maar dan moet ze wel afrekenen met Emma Meesseman en drievoudige winnares Nafi Thiam. Bij de mannen weten we al dat de winnaar een wielrenner wordt, maar is dat Victor Campenaerts, Wout van Aert of Remco Evenepoel?