Goed nieuws in Dendermonde: duel tussen Van der Poel en Van Aert gaat door

Na de afgelasting van de veldrit in Diegem (29 december) leken er nog dominosteentjes te vallen, maar de Wereldbekermanche in Dendermonde blijft alvast overeind.

Organisator Jurgen Mettepenningen zat even met de handen in het haar, maar laat de wedstrijd toch doorgaan zonder publiek. "Financieel is dit een zware klap", zegt hij. "Maar ik wilde niet zomaar de handdoek in de ring gooien."

"Uiteindelijk is het me gelukt om de wereldbekercross in Dendermonde te laten doorgaan, mede dankzij de extra steun van Flanders Classics en de Internationale Wielerunie UCI. Ook de stad Dendermonde droeg zijn steentje bij."

Het wedstrijdprogramma blijft onveranderd, ook het voorziene prijzengeld blijft behouden. De pakweg 5.000 fans die al een ticket in voorverkoop gekocht hadden, krijgen hun geld teruggestort.

Dendermonde wordt de eerste veldrit van het seizoen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert samen aan de start. Het is de elfde van vijftien Wereldbekermanches.