Nederlandse Sunweb-renner (19) raakt deels verlamd na val in Piccolo Lombardia

Edo Maas kwam ten val in Il Piccolo Lombardia, de Ronde van Lombardije voor renners onder 23. Hij knalde in een afdaling tegen een auto die het parcours opgereden was. De Nederlander werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Milaan gebracht. Daar verblijft hij nog altijd.

Zijn ploeg heeft intussen een update gegeven over zijn toestand. "Hij is volledig bij bewustzijn en is al enkele dagen wakker. Hij werd al verschillende keren geopereerd aan de breuken in zijn rug en de wonden in zijn gezicht. Alle operaties zijn goed verlopen, maar Edo moet nu wel verwerken dat de functionaliteit in zijn benen waarschijnlijk nooit meer terug zal keren. Al blijft er vechtlust."

Team Sunweb deed meteen ook een oproep aan de UCI. "Maak van de veiligheid van de renners een prioriteit, altijd en overal. Stop er al jullie tijd en middelen in."