Coach van Serena: "De nr 100 kan amper van tennis leven, doe daar iets aan!"

Het tennisseizoen ligt al sinds begin maart stil door het coronavirus. Het is erg onduidelijk of er dit jaar nog zal worden gespeeld.

Alle ATP- en WTA-toernooien zijn alvast geschrapt tot midden juli. Daardoor zitten heel wat spelers, die voornamelijk afhangen van matchpremies uit toernooien, zonder inkomen.

Volgens Patrick Mouratoglou, de 49-jarige coach van Serena Williams, moeten die "mindere goden" ondersteund worden.

"In tegenstelling tot basketbal- of voetbalspelers hebben de tennissers geen jaarlijks salaris om op terug te vallen. Ze zijn onafhankelijke contractspelers. Ze betalen voor hun reizen. Ze betalen vaste lonen aan hun coaches, terwijl hun eigen salarissen afhangen van het aantal matchen dat ze winnen", schrijft Mouratoglou.

Topspelers als Serena Williams en Novak Djokovic verdienen miljoenen, maar zij zijn de uitzonderingen. Volgens Mouratoglou heeft de grote groep onder die toplaag het niet makkelijk om, zeker in deze moeilijke coronatijden, de rekeningen te doen kloppen.

"Het stuit mij tegen de borst dat de nummer 100 in een van de meest populaire sporten in de wereld, die wordt gevolgd door een miljard fans, er amper kan van leven. In tennis bestaat nog veel ongelijkheid, terwijl iedereen moet beseffen dat een sport niet kan leven van een elite. Het tennis heeft álle spelers nodig."

"Het is de hoogste tijd om aan die spelers en speelsters te denken en hen op korte termijn te helpen. Daarna kunnen we over de langere termijn nadenken."

"Ik roep de ATP, WTA, ITF en de grandslamtoernooien dan ook op om de koppen bij elkaar te steken en die lager geklasseerde spelers niet langer aan hun lot over te laten."

Ter info: uit een internationaal onderzoek in 2018 bleek dat slechts 250 tot 350 tennissers genoeg verdienen om rond te komen.