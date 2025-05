Wangedrag krijgt staart: fans van Club Brugge zijn niet welkom in Anderlecht voor topper op voorlaatste speeldag

Het wangedrag van Brugse supporters voor en na de bekerfinale krijgt nog een staartje. Bij het volgende duel tussen Anderlecht en Club Brugge zijn er geen bezoekende fans welkom in het Lotto Park. "Het doel van deze beslissing is om zowel de bewoners als de supporters van RSCA te beschermen", deelt burgemeester Fabrice Cumps.

Afgelopen zondag vierde Club Brugge feest op het veld met bekerwinst, in de straten van Brussel kwam het helaas tot meerdere incidenten tussen supporters en buurtbewoners.

Onder meer handelszaken in Sint-Jans-Molenbeek en Jette werden aangevallen. Ruim 60 mensen werden opgepakt door de politie.



Club veroordeelde uitdrukkelijk het gedrag van een deel van zijn aanhang en verleende zijn medewerking voor de identificatie van de daders. Toch neemt Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, extra maatregelen.

"Gezien het onaanvaardbare gedrag van bepaalde zogenaamde supporters in de marge van de Belgische bekerfinale en de daaraan verbonden risico's voor de openbare orde, heb ik besloten om de aanwezigheid van Brugse supporters tijdens de wedstrijd van 18 mei te verbieden."

"Het doel van deze beslissing is om zowel de bewoners als de supporters van RSCA te beschermen. Er mag geen sprake zijn van een herhaling op het gemeentelijk grondgebied van de verbijsterende taferelen waarvan we afgelopen weekend getuige waren", klinkt het in een mededeling.

Zo geen vocale steun in volle titelstrijd. Op 18 mei is Anderlecht het decor van de voorlaatste speeldag in de Champion's Play-offs.