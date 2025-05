Visma-Lease a Bike speelt Wout van Aert uit in de Giro: "Eindelijk maak ik mijn debuut en ik droom van de roze trui"

kalender di 6 mei 2025 16:10

Uitstel is geen afstel: vorig jaar kon Wout van Aert (30) na zijn val in het voorjaar niet deelnemen aan de Ronde van Italië, vanaf vrijdag volgt een herkansing. "Ik wil mijn kans gaan in de wat lastigere ritten", zegt Van Aert, die het kopmanschap deelt met Olav Kooij en Simon Yates. Onze landgenoot wil na ritwinst in de Tour en de Vuelta ook oogsten in de Giro.

Visma-Lease a Bike had maanden geleden zijn team voor de Giro al vrijgegeven en heeft geen wissels moeten doorvoeren. Het achttal wordt gevormd door Wout van Aert, Olav Kooij, Simon Yates, Dylan van Baarle, Edoardo Affini, Bart Lemmen, Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk. "De Giro kent dit jaar een zeer uitgebalanceerd parcours met voor ieder type renner een paar interessante ritten. En wij komen aan de start met een ploeg die bestaat uit een hoop verschillende types van renners", deelt ploegleider Marc Reef. De rol van Van Aert is duidelijk: in de potentiële sprintkansen met een uitdagender ritprofiel wordt hij de aas. "Voor de vlakke sprints is Olav onze grootste kans op een ritzege”, legt Van Aert zelf uit. “Het is dan ook logisch dat we hem op dat terrein uitspelen en dat ik Olav in zo’n goed mogelijke uitgangspositie naar de finish zal brengen." "Zelf wil ik mijn kans gaan in de wat lastigere ritten. Dat kan zowel in een sprint van een uitgedunde groep, of via een lange aanval zijn. Van dat soort ritten zijn er in de Giro traditioneel meer dan voldoende."

Ik heb in de Tour en de Vuelta ook de leiderstrui al gedragen. Het is een droom om ook in de Giro het roze te mogen dragen. Wout van Aert