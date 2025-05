Vanuit de kwalificaties soeverein naar de wereldtitel: "Zhao Xintong heeft echt een magistraal WK gespeeld"

kalender di 6 mei 2025 09:12

Een WK voor de geschiedenisboeken is het geworden, met voor de allereerste keer een Chinese laureaat. "Zhao Xintong is echt een heel mooie wereldkampioen", blikt Rudy Bauwens, snookercommentator bij Eurosport, terug op het WK. En daarbij heeft Bauwens ook nog mooie woorden over voor Luca Brecel.

De Chinese snookerfans moesten maandagavond nog heel even geduld oefenen: Mark Williams leek nog een comeback op poten te zetten, maar dan pakte Zhao Xintong uiteindelijk toch dat ene frame dat hij nog nodig had om zich voor het eerst tot wereldkampioen te kronen. "De wedstrijd was eigenlijk al gespeeld na de middagsessie", klinkt het bij Rudy Bauwens. "Het was leuk dat Mark Williams nog even terugvocht, maar je wist dat Zhao het zou afmaken wanneer hij één goeie kans kreeg." "Ik geloofde dan ook niet meer in een comeback van Williams. Zhao begon aan de WK-finale met 7-1 in de eerste sessie en ook nog eens een 6-2 in de derde sessie. Toen was het kalf al verdronken. Er gebeuren wel eens mirakels in The Crucible, maar zo groot zijn ze nu ook weer niet."

Ik had vooraf niet verwacht dat Zhao met zo'n verschil zou winnen. Rudy Bauwens

Zhao Xintong mag zich nu de allereerste Chinese wereldkampioen noemen, al leek hij tijdens de WK-finale hoegenaamd geen last te hebben van de torenhoge verwachtingen van de Chinese natie. "Heel even leek hij wat nerveus te zijn", meent Rudy Bauwens. "Toen hij maandag aan het einde van de namiddagsessie plots de kans had om het WK te winnen zonder dat er nog een avondsessie nodig zou zijn. Het besef was er." "Maar 's avonds vond ik dat goed meevallen. Hij had het volgens mij altijd goed onder controle. Al had ik vooraf wel niet verwacht dat hij met zo'n verschil zou winnen."

Zhao Xintong heeft alle sessies gedomineerd. Rudy Bauwens

Toch bestaat er voor Rudy Bauwens geen twijfel over: de beste speler heeft dit WK gewonnen. "Hij is door al zijn matchen gevlogen, alleen tegen zijn vriend Lei Peifan in de tweede ronde ging het misschien wat moeizamer. Maar dat kun je hebben met vrienden." "Voor de rest heeft hij alle sessie gedomineerd. Hij heeft ook Ronnie O'Sullivan naar huis gespeeld, al was dat zeker niet de beste O'Sullivan." Opvallend: Zhao vocht zich vanuit de kwalificaties naar de wereldtitel. "Ook in de kwalificaties heeft hij wel één moeilijke match gehad, maar voor de rest heeft hij het altijd onder controle gehad. Zhao heeft echt een magistraal WK gespeeld. Ik vind hem een zeer mooie wereldkampioen."

Zhao Xintong wappert met de Chinese vlag na zijn wereldtitel.

Nieuwe verwachtingen

Ondanks de lange aanloop - via de kwalificaties - richting WK-finale oogde Zhao Xintong ook nog opvallend fris en scherp. "Daar zat ook nog wel een weekje rust tussen", merkt Rudy Bauwens op. "En vergeet ook niet: Mark Williams heeft op weg naar de finale 18 frames méér moeten spelen dan Zhao. Williams had ongetwijfeld meer energie verspild. En dan is er ook nog het leeftijdsverschil: 50 jaar tegenover 28. Dat speelt ook mee. Zhao is fysiek op zijn top." Wat is op technisch vlak de grote kracht van de Chinees? "Hij heeft een heel natuurlijke manier van spelen, zoals je dat hebt bij de zeer grote talenten. De andere moeten meer werken. Zhao is ongelooflijk goed en zeer creatief. En ook wanneer hij zijn safety moest aanspreken, had hij dat heel goed onder controle."

Zhao heeft een heel natuurlijke manier van spelen, zoals je dat hebt bij de zeer grote talenten. Rudy Bauwens

What's next voor Zhao? "Ik ben wel benieuwd hoe hij nu met de roem zal omgaan", zegt Bauwens. "Hij is nu de nieuwe Ding Junhui, de nieuwe Chinese superster van het snooker. Dat creëert ook wel nieuwe verwachtingen." "Ik denk wel dat hij daar klaar voor is. Voor mij is Zhao een speler die de komende 10 jaar het snooker mee zal domineren." "Dat betekent niet dat hij nu 10 jaar op rij wereldkampioen zal worden, maar hij is wel een blijver, een speler voor de top 10. En ik verwacht dat hij elk jaar wel zijn 2 à 3 trofeeën zal meepakken."

"De beste Luca Brecel die ik al zag"