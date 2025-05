Soudal-Quick Step trekt zonder Belgen naar de Giro, Mikel Landa en Paul Magnier zijn de kopmannen

Voor de 35-jarige Spanjaard Mikel Landa wordt het al zijn 8e Giro. In 2015 en 2022 werd hij telkens 3e, in 2019 viel hij als nummer 4 net naast het podium. In 2017 was hij de beste klimmer in de Giro.

De Spaanse klimgeit won in 7 deelnames 3 Giro-etappes. Bij Soudal-Quick Step hopen ze ongetwijfeld dat Landa dat aantal in deze Ronde van Italië nog wat kan opkrikken.

"Ik ben tevreden over mijn eerste maanden van het seizoen", klinkt het bij Landa. "Ik heb op hoogte getraind in de Sierra Nevada. Ik verwacht een lastige Giro met een zware laatste week, maar ik ben klaar om te strijden om een ritzege en voor een mooi klassement."

Landa krijgt in Italië Mattia Cattaneo, Gianmarco Garofoli, Josef Cerny, Luke Lamperti, Ethan Hayter, James Knox en Paul Magnier mee als ploegmaats. Die laatste wordt de kopman voor de sprintetappes.