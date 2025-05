Sasja en Wezet moeten playoffmatch opnieuw spelen na tumult om bloedende speler in slotfase

In de play-offs van het handbal moeten Sasja - Wezet opnieuw tegen mekaar spelen. De wedstrijd eindigde vorig weekend op 24-25, maar de penalty die de wedstrijd beslist heeft, werd foutief toegekend. Volgende week begint de eindrondematch weer bij 0-0.

De jonge ploeg van Sasja maakt het de topploegen flink lastig in de play-offs. In Hasselt verloor het Antwerpse handbalteam maar met 1 punt verschil (33-32) en ook tegen Super League-finalist Wezet was het verschil miniem (24-25).

Die laatste wedstrijd heeft een staartje gekregen. Na beroep van Sasja moet de wedstrijd opnieuw gespeeld worden.

Het team van coach Kevin Jacobs werd in de slotfase genekt door een penalty die niet genomen had mogen worden. "Oorspronkelijk kreeg Wezet een vrijworp, maar die werd foutief omgezet in een strafworp", klinkt het bij Sasja.