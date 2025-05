Mads Pedersen en Giulio Ciccone zijn de blikvangers in de Giro-selectie van Lidl-Trek

Lidl-Trek is klaar met zijn huiswerk voor de Giro. Met Mads Pedersen en Giulio Ciccone telt de Amerikaanse formatie twee kopmannen.

Lidl-Trek rekent in Italië op de klimmersbenen van Giulio Ciccone om een goed figuur te slaan in de bergen en op het killersinstinct van Mads Pedersen in de vlakkere ritten.

De 29-jarige Deen kende een heel sterk voorjaar, met onder meer winst in Gent-Wevelgem en podiumplaatsen in de Ronde van Vlaanderen (tweede) en Parijs-Roubaix (derde).

Ook de 30-jarige Ciccone verkeert momenteel in een goeie vorm na een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik en een vierde plaats in de Ronde van de Alpen.

De twee kopmannen van Lidl-Trek krijgen de hulp van de Nederlandse tijdritspecialist Daan Hoole, de Oostenrijker Patrick Konrad, de Deen Soren Kragh Andersen, de Italiaan Jacopo Mosca, de Spanjaard Carlos Verona en de jonge Tsjech Mathias Vacek.

Vorig jaar won Jonathan Milan in de Giro 3 etappes en de puntentrui voor Lidl-Trek. De Italiaanse sprinter rijdt dit jaar normaal gezien de Tour.