Interista Tessa Wullaert kijkt uit naar "match van het jaar" tegen Barcelona: "Dit wil ik echt niet missen"

Hoogspanning in Milaan. Na een waanzinnige heenmatch tegen Barcelona wil Inter vanavond een finaleplaats in de Champions League afdwingen. Red Flame Tessa Wullaert, sleutelpion bij de vrouwenploeg van de Italianen, popelt om straks naar San Siro te trekken. "Dit wil ik echt niet missen", blikt ze vooruit.

Ging uw voetbalhart vorige week ook in overdrive tijdens het spektakelstuk tussen Barcelona en Inter? Bij twee Belgen in de Italiaanse modestad nog net iets meer. Red Flames Tessa Wullaert en Marie Detruyer zijn sinds dit seizoen allebei actief bij de Nerazzurri. En onze landgenotes volgen het Champions League-sprookje van hun mannelijke collega's intens mee.

"We hebben er al veel over gesproken", vertelt Wullaert.

"We zijn ook met het hele team naar de match tegen Bayern gaan kijken. Toen was het natuurlijk al feest omdat we doorgingen. En vanavond zullen we er opnieuw bijna allemaal zijn, denk ik. We ontvangen voor elke wedstrijd één ticket. Voor ons is dit dé match van het jaar. Die wil ik echt niet missen."