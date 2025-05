Het begin van een rijke interlandcarrière? Cristiano Ronaldo Jr. wordt eerste keer opgeroepen voor Portugal

Cristiano Ronaldo Junior, de oudste zoon van vijfvoudig Gouden Bal-winnaar Cristiano Ronaldo, is voor het eerst geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg voor spelers tot 15 jaar. Dat bevestigt de Portugese voetbalbond FPF. De 14-jarige aanvaller, officieel Cristiano Dos Santos, zal zijn opwachting maken op een internationaal jeugdtoernooi in Kroatië.

De Portugese U15 speelt van 13 tot 18 mei in Kroatië tegen Japan, Griekenland en Engeland. Het toernooi geldt als een belangrijk podium voor opkomend talent en trekt jaarlijks scouts en trainers van topclubs uit heel Europa.

Cristiano Jr. werd geboren in juni 2010 uit een draagmoeder en doorliep inmiddels de jeugdopleidingen van zowel Juventus als Manchester United. Op dit moment speelt hij net als zijn vader bij de Saudische club Al-Nassr.

Naast Cristiano Jr. heeft Ronaldo nog vier andere kinderen. In 2017 werd via een draagmoeder een tweeling geboren. Later kreeg hij samen met zijn Argentijns-Spaanse partner Georgina Rodríguez nog twee dochters.