De titelfavorieten in de NBA zijn niet op de afspraak: Boston en OKC worden koud gepakt in eigen huis

kalender di 6 mei 2025 06:59

Verrassing in de play-offs in de NBA: de nummers 1 in het Oosten én het Westen hebben vannacht hun eerste wedstrijd in de tweede ronde verloren. Oklahoma City ging voor eigen volk onderuit na een late comeback van Denver, Boston werd thuis gevloerd door New York.

Oklahoma City, de nummer 1 van het reguliere seizoen, was met de vingers in de neus door de eerste ronde van de play-offs gewandeld. Na een week rust wachtte voor OKC vannacht een eerste confrontatie met Denver, dat op zijn beurt tot het gaatje had moeten gaan in een slopende serie tegen de LA Clippers. De Nuggets slaagden erin om in de 1e helft aan te klampen, maar na de rust leek OKC het laken mondjesmaat naar zich toe te trekken. Met minder dan 5 minuten te spelen had de thuisploeg een voorsprong van 12 punten. Het venijn zat evenwel in de staart voor de topfavoriet, die in de slotfase door het ijs zakte. De Nuggets, met een alweer weergaloze Nikola Jokic, eindigden de match met een 19-6. Na twee gemiste vrijworpen van OKC-speler Chet Holmgren besliste Aaron Gordon de match in het voordeel van Denver met een rake driepunter: 119-121 Nikola Jokic was de MVP van de match met 40 punten, 22 rebounds en 6 assists.

Eerder op de avond had ook de nummer 1 in de Eastern Conference zijn eerste match in de tweede ronde niet kunnen winnen. Boston verloor voor eigen publiek met 105-108 van New York. Ook daar leek de thuisploeg aanvankelijk af te stevenen op een overwinning, maar de vele gemiste driepunters (45, een record in de play-offs) braken de Celtics uiteindelijk zuur op. De Knicks dichtten in de 2e helft een kloof van 20 punten en dwongen nog een verlenging af. Daarin maakten ze de verrassing compleet: 105-108. Opvallend: het was pas de eerste keer dit seizoen dat New York kon winnen van Boston. In het reguliere seizoen verloren de Knicks hun 4 wedstrijden tegen de Celtics. Die eerste zege kon op geen beter moment komen voor Jalen Brunson (29 punten) en co.

De uitslagen van vannacht:

Boston - New York 105-108 (n.v.)

Oklahoma City - Denver 119-121