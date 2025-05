Cycling Vlaanderen zet samenwerking met CEO stop: "Om het welzijn van onze medewerkers te bewaken"

Bruno Eulaerts is niet langer de CEO van Cycling Vlaanderen. Het bestuursorgaan van de Vlaamse wielerbond kwam maandagavond in een extra vergadering bijeen en besliste om de arbeidsovereenkomst van Eulaerts te beëindigen.

"Als organisatie hebben we de verantwoordelijkheid om het welzijn van onze medewerkers te bewaken en onze leden steeds kwalitatieve dienstverlening te bieden", zegt Geert Barbry, de voorzitter van Cycling Vlaanderen over het vertrek van Bruno Eulaerts.

"We stellen vast dat de samenwerking de afgelopen periode onder druk kwam te staan, wat aanleiding gaf tot bezorgdheden op meerdere niveaus binnen de organisatie. De wielersport verdient een sterke, stabiele organisatie en dat blijft ons kompas in de stappen die we nu zetten.

Cycling Vlaanderen start nu de zoektocht naar een nieuwe CEO en wil samen met een extern selectiebureau een "helder profiel" uittekenen.

De Vlaamse wielerbond plant na de zomer een nieuwe leidinggevende aan te stellen die "met visie, draagvlak en verbindend leiderschap de volgende fase van de organisatie zal vormgeven."