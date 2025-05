Club Brugge is het "stellig oneens" met "eenzijdige beslissing" rond fans: "Hopen op overleg"

Dat Club Brugge op 18 mei geen fans mag meenemen naar het Lotto Park voor de match tegen Anderlecht, is in het verkeerde keelgat geschoten bij de landskampioen. "Volgens de informatie waarover wij beschikken, is deze beslissing genomen tegen het advies in van beide clubs, de politie van Brugge en de politiezone Brussel Zuid", deelt blauw-zwart haar verontwaardiging.