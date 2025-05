"Sport heeft hier onderliggende boodschap": is de wereldtitel van Zhao het begin van Chinese (snooker)dominantie?

kalender di 6 mei 2025 17:34

Sportgeschiedenis die in China nog maanden de kranten zal vullen. Zhao Xintong werd de eerste Aziatische wereldkampioen snooker. Het resultaat van een decennialang project dat nu zijn vruchten werpt. Is het land vertrokken voor een dynastie in het snooker? En hoe zit het in de andere sporten? Experts in het vak voorzien de antwoorden.

"Ja, ik ging kansloos onderuit. Maar dat hij nu wereldkampioen is, maakt mijn nederlaag wel mooier", lacht Edwin Depoorter. Aan het woord is een Belgische snookerspeler die begin januari kennismaakte met de pletwals van Zhao Xintong in Japan. 3-0 werd het, kurkdroog. "Het was ongelooflijk om hem van dichtbij bezig te zien." Dat gevoel wil nu elke Chinees eens voelen: in de aanwezigheid zijn van de gloednieuwe nationale superster. "Wereldtitels worden hier zodanig opgeblazen, dat het bijna niet anders kan dat hij door mensen op straat wordt aangeklampt", weet Jurgen Van der Velde. Hij is een Vlaamse sportondernemer die al 11 jaar in Zuid-China leeft. Dat heeft zo zijn redenen. "Sport heeft hier een onderliggende boodschap. Een die de politieke boodschappen kracht kan bijzetten, dat is belangrijk." Dus rijst de vraag: is dit de Chinese triomfator die het land nodig had om een dynastie in de (snooker)sport op poten te zetten?

De Chinese vlag is nooit ver weg bij sportprestaties.

Individueel uitblinken op wereldniveau

Meteen kleurt Zhao Xintong alle voorpagina's van de kranten en is hij het belangrijkste nieuwsitem in China. Telkens valt het op dat de Chinese vlag en zijn herkomst nooit ver weg zijn. "Zo proberen ze dat nationalistische gevoel kracht bij te zetten", weet Van der Velde. "Daarmee wil de overheid zeggen: kijk hoe sterk en goed we presteren in deze verschillende sporttakken." Hoe komt het de Chinezen zo sterk zijn geworden in snooker, een sport die op het grondgebied van Groot-Brittannië zijn bakermat kent? "Halfweg de jaren 90 heeft China het groots aangepakt door meteen duizenden snookerclubs uit de grond te stampen", zegt commentator Bjorn Haneveer. "Er zijn zelfs snookervakken op school." Het succes in de sport hoeft niet te verbazen: "Het is geen fysieke sport, maar wel een waar je een bepaalde focus en touch voor nodig hebt. Trainingsdiscipline en concentratie zijn belangrijk. Dat is op de Chinese spelers hun lijf geschreven."

China wil alles afvinken met winst, dat gaat van boogschieten tot snooker. Jurgen Van der Velde