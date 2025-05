"Meer Club dan die familie kan je niet zijn": Romeo Vermant, die even "shit-momentje" had, krijgt lof na heldenrol

kalender di 6 mei 2025 11:43

Twee doelpunten en meteen matchwinnaar in zijn eerste bekerfinale. Bij Romeo Vermant (21) zindert de bekertriomf van Club Brugge duidelijk nog na. In Extra Time vertelt de dubbele doelpuntenmaker over de feestavond van blauw-zwart en over zijn kameraadschap met Christos Tzolis. "Onze vriendschap geeft zeker een extra dimensie aan ons samenspel op het veld."

Romeo Vermant: "Shit, wat als we nu toch nog zouden verliezen?"

Na de bekerfinale van afgelopen zondag beloofde matchwinnaar Romeo Vermant plechtig om zijn eerste trofee met Club Brugge te vieren zonder alchohol. "Ik heb mezelf ook aan die belofte gehouden", klinkt het bij Vermant. Anderlecht en Gent, de 2 grote rivalen van Club Brugge, zijn de favoriete tegenstanders van de 21-jarige aanvaller. Maar wat is nu leuker? Scoren tegen Anderlecht of Gent?" Oef, moeilijke vraag. Ik zal toch maar Anderlecht zeggen", lacht hij. Zijn vriendschap met flankaanvaller Christos Tzolis geeft de laatste weken vonken op het veld. Is dat belangrijk om elkaar blindelings te kunnen vinden op het veld? "Dat is geen must, maar dat is wel een surplus en het kan een extra dimensie geven aan ons samenspel op het veld."

Spelen in het buitenland is zeker een optie. Romeo Vermant - bekerheld Club Brugge

Met 2 spitsengoals beslechte Vermant de bekerfinale in het voordeel van Club Brugge. "Ik wist al even dat ik zoiets in mij had", is hij stellig. Maar met Jutglà en Nilsson loopt er voor Vermant nog stevige concurrentie rond op Jan Breydel. Wat als hij volgend seizoen naast de basiself van Nicky Hayen valt? Neemt hij dan vrede met een rol als tweede spits? "Ja", klinkt de spits volmondig. Hoe kijkt de nuchtere West-Vlaming naar zijn toekomst en wat spreekt hem het meeste aan? Het carrièrepad van Vanaken, die al 9 jaar voor blauw-zwart speelt, of dat van De Ketelaere die na 3 seizoenen naar een buitenlandse topclub trok? "Het pad van De Ketelaere", geeft hij duidelijk aan. "Het buitenland is zeker een optie." Romeo Vermant zal bij Club Brugge voor eeuwig worden herinnerd aan de iconische foto tijdens de bekerfinale van afgelopen zondag. Een ingeving van het moment, maar wel eentje met het nodige risico. "Ik dacht even: shit, wat als we nu nog verliezen", lachte hij achteraf.

De 2-0 van Romeo Vermant leverde in de bekerfinale een iconisch beeld op.

Blauw-zwarte familie

Ook de analisten aan de tafel van Extra Time haalden de loftrompet boven voor de prestatie van Romeo Vermant. Hein Vanhaezebrouck looft de "alleskunner" van Club. "Ik zag meteen dat hij iemand is met veel potentieel. Hij kan eigenlijk een beetje van alles: druk zetten, meters maken, doelpunten scoren en hij speelt altijd met grinta", vertelt Vanhaezebrouck in het panel. Zijn gezinssituatie zit Vermant alleszins mee. "Hij komt uit een echte voetbalfamilie die hem goed kan begeleiden", geeft Vanhaezebrouck aan.

Meer Club Brugge dan die familie kan je niet zijn. Franky van der Elst