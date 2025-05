"Ik stop met onmiddellijke ingang met koersen": topsprinter Caleb Ewan stuurt verrassend bericht de wereld in

De Australische pocketsprinter Caleb Ewan (30) zet plots een punt achter zijn wielercarrière. Dat laat hij weten via de sociale media. Ewan, die 10 ritten won in de Tour en de Giro, zegt dat de laatste jaren een significante tol geëist hebben in de relatie met zijn sport. "Wat ooit de wereld voor mij was, is het niet meer."

Caleb Ewan was de voorbije 11 jaar een vaste waarde in massasprints. Als pocketrenner wurmde hij zich met de regelmaat van de klok naar een overwinning. Ewan heeft 5 ritten in de Tour en 5 etappes in de Giro op zijn naam staan. Ook in andere rittenkoersen kwam hij al juichend over de streep. In ons land schreef de Australiër de Brussels Cycling Classic (in 2019) en de Scheldeprijs (in 2020) op zijn naam. Dit jaar viste Ineos-Grenadiers hem op. Ewan bedankte snel met ritzeges in de Internationale Wielerweek en in Baskenland. Daar blijft het bij. Vanochtend stuurde Ewan een brief de wereld in waarin hij zijn afscheid van de wielerwereld aankondigt.

Geen vuur meer

"Na rijp beraad heb ik beslist om met onmiddellijke ingang te stoppen met profwielrennen", schrijft Caleb Ewan. Na 11 jaar koersen is de Australiër het vuur kwijt. "Wat ooit de wereld voor mij was, is het niet meer", zegt hij. "Het gevoel dat ik ervaar wanneer ik als eerste de finish haal, verdwijnt sneller dan vroeger."

Mijn ervaringen de laatste twee jaren hebben een significante tol geëist. Caleb Ewan

De laatste jaren kreeg Ewan het moeilijker om nog te scoren: eerst bij Lotto, vorig seizoen als renner van Jayco. "Mijn ervaringen de laatste twee jaren, vooral de tweede helft van 2024, hebben een significante tol geëist in de relatie met mijn sport", haalt Ewan aan.

"Dat was niet makkelijk, maar ik ben blij dat die periode niet het einde van mijn carrière overschaduwd heeft. Ik ben trots op wat ik nog gepresteerd heb in een korte, maar succesvolle periode."

Met dank aan Ineos-Grenadiers. "De ploeg gaf me ruimte en rust om weer te ontdekken wat ik kon", vertelt de 30-jarige sprinter. "Ik won weer en voelde me opnieuw gerespecteerd. Daarvoor kan ik hen niet genoeg bedanken", zegt Ewan, die in zijn brief ook uitgebreid zijn ouders, zijn gezin en zijn fans bedankt voor de steun in zijn carrière. "Zonder jullie had ik het allemaal niet voor mekaar gekregen."

Caleb Ewan won Touretappes voor Lotto-Soudal.

