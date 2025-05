"Echt niemand kon het geloven, dit is het zotste dat ik ooit zag": Japanse middenvelder gooit 180 met eerste dartsworpen

Onwaarschijnlijk verhaal bij de Engelse tweedeklasser Coventry. De Japanse middenvelder Tatsuhiro Sakamoto deed het trainingscomplex daveren door "bij zijn eerste dartsworpen ooit" een 180 te gooien. Is dit een late 1 aprilgrap of echt een mirakel?

Het is hét ultieme doel voor elke beginnende dartsspeler, maar gemiddeld heb je er toch een paar maanden geduld voor nodig.

Groot was dan ook de verwondering bij de Engelse tweedeklasser Coventry toen Tatsuhiro Sakamoto een 180 - drie worpen in de triple 20 dus - gooide.

Want als we de club en trainer Frank Lampard mogen geloven, had de Japanse middenvelder "nog nooit geoefend" en waren het dus "zijn eerste worpen ooit".

Een mirakel.



Op de persconferentie van de tweedeklasser in aanloop naar het duel tegen Sunderland was het dan ook hét gespreksonderwerp.

"Jamie Peterson is de oudste speler in de kleedkamer en hij zegt dat het een van de beste dingen is die hij ooit gezien heeft in het voetbal. Dat zegt alles."

"Na de tweede worp werd Sakamoto wel wat nerveus. Het duurde wel twee minuten voor hij zijn laatste durfde gooien. En toen ging de pijl erin..."

Er volgden dolle taferelen in de kleedkamer van Coventry, die de club deelde op sociale media. Alleen jammer dat de worpen van Sakamoto niét op beeld staan.