"De gedachte geeft me kippenvel": Haasrode Leuven droomt voor 1e thuisduel tegen Roeselare toch stiekem van titel

di 6 mei 2025

Dinsdagavond staat er een primeur op het menu in Leuven. De Sportoase is dan voor het eerst het decor van de titelfinale tegen Roeselare. Ondanks de nederlaag in het eerste duel, blijft Haasrode Leuven dromen van een "ongelooflijke apotheose". Dat dankzij de kracht van het project. "Onze troef? Dat er geen vedetten zijn", klinkt het.

70-30 in het voordeel van Roeselare. Zo schat Haasrode Leuven-coach Hendrik Tuerlinckx de kansen van zijn team in na de eerste verloren wedstrijd tegen Roeselare (3-1) in de eindstrijd voor de Belgische volleybaltitel. "Roeselare serveert sterk, maar eens we die opslag kunnen neutraliseren, vind ik dat we de evenknie zijn", aldus Tuerlinckx. "We gaan ons vel duur verkopen en bewijzen dat we verdiend in de finale staan."

Haasrode Leuven kruipt maar al te graag in de rol van de underdog, maar dat zijn ze ook tegen Roeselare. In tegenstelling tot 15-voudige landskampioen schopte de fusieclub het nog nooit tot de finale.

"Maar dat we die nu bereiken, is ook geen toeval", benadrukt voorzitter Luc Vanaverbeke, die vorig jaar nam hij de fakkel over van Jan Goedhuys. "Samen met ex-coach Kris Eyckmans had mijn voorganger een plan uitgewerkt om binnen de 5 jaar mee te draaien aan de top van het Belgische volleybal."

Om dat te bestendigen, werden de budgetten de afgelopen 5 jaar stelselmatig opgedreven tot 650.000, maar dat is nog steeds een pak minder dan de 900.000 euro waar concurrent Roeselare over beschikt.



"Maar dit jaar vallen de puzzelstukjes in elkaar. We beschikken we over een sterk collectief dat goed aan elkaar hangt. Er zijn geen vedetten. Dat is net een grote troef", verklaart Vanaverbeke het succes van zijn ploeg.

Onze ex-coach had naast het volleybal een vaste job. Hendrik daarentegen kan als voltijdse coach constant op zoek gaan naar verbetering. Matthias Valkiers (speler Haasrode Leuven)

Naast een sterk geheel kan ook het belang van de coach niet onderschat worden. Met Hendrik Tuerlinckx werd dit jaar een profcoach aangesteld die door zijn ervaring als speler weet wat het is om voor de prijzen te spelen.

"Hij is altijd rustig, positief en geeft veel vertrouwen aan de groep. Sommige jongens zijn echt opengebloeid onder hem", aldus speler Matthias Valkiers. "Onze ex-coach had naast het volleybal een vaste job. Hendrik daarentegen kan als voltijdse coach constant op zoek gaan naar verbetering."

Kippenvel

Hoewel de spelers hun coach op handen dragen, houdt de coach liever de voetjes op de grond. "De club is op de juiste weg, maar we zijn er nog niet. We willen op regelmatige basis Roeselare het vuur aan de schenen leggen. Daarvoor hebben we wel nog wat stappen te zetten." Maar stiekem wordt er wel gedroomd van een titel. "De gedachte alleen al geeft me al kippenvel. Het zou een ongelofelijke apotheose zijn en bovendien de ultieme beloning zijn voor het team en de club."