"Barcelona zal geleerd hebben uit de heenmatch": krijgen we een herhaling van de "match van de eeuw van het jaar"?

kalender di 6 mei 2025 14:26

Een week na het verbluffende schouwspel in Barcelona (3-3) maakt Milaan zich op voor het vervolg van de halve finales in de Champions League. Inter neemt het daarin op tegen Barcelona, en 90 minutes voorspelt in eigen huis toch meer moeilijkheden voor de ploeg van Simone Inzaghi: "Inter had het thuis ook een stuk moeilijker tegen Bayern."

Is iedereen al bekomen? Afgelopen woensdag namen Barcelona en Inter het tegen elkaar op op Montjuïc. 3-3 was het resultaat na een waanzinnige wedstrijd. Her en der werd de wedstrijd zelfs omgedoopt tot de match van de eeuw. Een uitspraak die Filip Joos in 90 minutes toch een beetje tempert: "Het was de match van de eeuw van het jaar. Elk jaar heb je zo wel een match. Dat is recency bias. Maar ik vind het geen schandalige overdrijving." De schijnwerpers gingen niet voor het eerst dit seizoen volledig naar Lamine Yamal. Bij 0-2 zorgde de 17-jarige flankspeler met een fabelachtig doelpunt voor vernieuwde Spaanse hoop, wat uiteindelijk nog leidde tot een gelijkspel. "De vergelijking met Messi begint steeds meer op te gaan", vindt Joris Brys. Ook Joos was zwaar onder de indruk van de Spanjaard: "Inter had Yamal afgedekt met twee man, waardoor hij naar rechts gedwongen werd. Maar dat helpt gewoon niet. Hij geraakt er alsnog rond." "Het grote verschil met Messi is voor mij dat hij veel mooier is als atleet. De kap van Messi is hoekiger, Yamal is vloeiend en eleganter."

Problemen in San Siro voor Inter?

De voetballiefhebber heeft geluk, want vanavond krijgen we in het mythische San Siro een nieuwe strijd tussen Inter en Barcelona. Eentje waarin Joos de bezoekers het voordeel van de twijfel geeft. "Ik denk dat het Barcelona wordt. Inter had het thuis ook veel moeilijker tegen Bayern dan in Duitsland. Als dat nu opnieuw gebeurt, gaan ze eraan."

De Italianen gingen in de vorige ronde op een lepe manier winnen in Duitsland, maar flirtten in de terugwedstrijd in eigen huis alsnog met de uitschakeling tegen Kompany en co. "Dat is omdat je dat verticale voetbal veel minder thuis kunt doen. Enerzijds wordt er toch minimaal verwacht dat je wat meer het spel maakt, maar ik verwacht ook dat Barcelona geleerd zal hebben uit de heenmatch", aldus Joos.

Inter is een ploeg die je pijn kan doen net omdat ze iets volledig anders doen. Filip Joos in 90 minutes

Ook Brys denkt dat Barcelona het zal halen: "Puur op kwaliteit verwacht ik Barcelona, maar dat dacht je bij Bayern ook. Ik blijf bij Inter het gevoel hebben dat het niet klopt dat ze deel uitmaken van de match van de eeuw." "Het kwam net van de clash der stijlen", reageert Joos. "Kwalitatief was deze match niet noodzakelijk beter dan de bekerfinale tussen Barcelona en Real Madrid. Maar Inter is een ploeg die je pijn kan doen net omdat ze iets volledig anders doen." "Ik vind het leuk dat iemand iets volledig anders doet. Ik heb veel liever Inter dat Inter is, dan een ploeg die een flauwe kopie van Barcelona probeert te zijn." Ook host Gilles De Coster is enthousiast voor vanavond: "Het is zalig dat er zo laat in de Champions League nog een ploeg is waarvan we echt niet kunnen voorspellen wat er zal gebeuren." Wie zich plaatst voor het kampioenenbal, kan je vanaf 21 uur ontdekken op onze site.

