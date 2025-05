Zelf zegt hij dat Anderlecht een grote rol speelde, maar wat is het succesrecept van Kompany bij Bayern?

Vincent Kompany is er tijdens zijn debuutseizoen in geslaagd Bayern München weer naar zijn thuisbasis te loodsen: het bovenste schavot van de Bundesliga. Een prestatie die niet alleen in België, maar zeker in Duitsland met grote ogen wordt bekeken. Waar ligt Kompany zijn sleutel tot succes? Duitse voetbalautoriteit Christian Falk neemt het woord.

Met een kamerbrede glimlach zat hij met zijn Bayern München in een restaurant voor een titelfeestje. Vincent Kompany heeft afgelopen weekend geflikt wat van hem werd verlangd: de titel pakken met de recordkampioen. Een sterke prestatie van de debuterende coach bij een grootmacht. Dan is de loftrompet nooit veraf. Zo strooide clublegende Thomas Müller met complimenten. "De beste T1 sinds Guardiola" en "de eerste coach in een lange tijd die begrijpt wat Bayern betekent", om er twee prijs te geven. Net dat laatste blijkt een belangrijke sleutel tot succes. Daar bedankt Kompany zijn ervaring als kind van het huis bij Anderlecht voor. "Daar geldt een gelijkaardig verhaal", deelt de Belg. "Ook daar is winnen niet genoeg, maar draait het om de manier waarop. Dat is de omgeving waarin ik opgroeide. Dus ik weet exact wat de spelers doormaken. Het belangrijkste voor de groep is dat we de buitenwereld afsluiten."

Fundamenten van langetermijnproject

Het was de kleedkamer en Kompany tegen de buitenwereld, dus. "Dat eerste helemaal naar zijn hand zetten, is zijn grootste verdienste", vertelt Christian Falk, Head of Football bij Bild, aan Sporza Daily. "De spelers zijn enorm tevreden met hem als coach." "Op het veld was zijn hand niet altijd even duidelijk, maar het belangrijkste is dat hij rust bracht binnen de club. Kompany concentreerde zich enkel op het sportieve en liet zich niet betrappen op uitspraken over politieke of extrasportieve zaken. Dat heeft het bestuur erg geapprecieerd." Ook zag de Duitse voetbaljournalist een kwaliteit bij onze landgenoot die in Duitsland steevast geapprecieerd wordt. "Kompany een harde werker - een groot voordeel. Want hoewel Bayern teleurstellend presteerde in de beker en de Champions League, zijn ze door dat stramien van hard werken er toch in geslaagd de titel te pakken", aldus Falk.

Kompany heeft de basis gelegd om een langere periode aan de slag te gaan bij Bayern. Christian Falk