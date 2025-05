Van springlevende reuzendoder naar "obscure club": het verhaal van 17 jaar KV Kortrijk in eerste klasse

Na een jarenlange flirt met de ondergrens volgde dan toch de bons. KV Kortrijk zag afgelopen zondag het doel vallen over zijn avontuur in eerste klasse. Een dat de West-Vlamingen 17 jaar mochten beleven. Daarin heel wat hoogtes en zelfs een bekerfinale, maar ook vreemde momenten met "luchtfietsers". Een schets van de uitgebreide KVK-passage.

Mét resultaat. Want voor de tweede keer in de clubgeschiedenis pakte KVK dat jaar een titel en dus ook een ticket naar eerste klasse. Het begin van een avontuur dat bijna twee decennia zou duren.

Onder jonge coach Hein Vanhaezebrouck waaide er een nieuwe wind in de club. Niet langer stroef positiespel, wel fris en aanvallend voetbal werd de norm in het Guldensporenstadion.

Na twee keer Play-off 1 te spelen in drie jaar tijd, verlaat de man van de club in de zomer van 2014 het nest om naar Gent te trekken.

KV Kortrijk was in de periodes onder Vanhaezebrouck en Vanderhaeghe een club met een smoel.

Uitgerekend in dezelfde zomer nam Maleisische zakenman Vincent Tan - die ook al Cardiff in zijn portemonnee had - de club over van de familie de Gryse. Niet alleen het symbolische einde van een Belgische glorietijd.

Wie KV Kortrijk de jongste jaren van dichtbij volgt, merkt een rode draad: degradatiestress.

Door jarenlang weinig werkzekerheid te bieden voor trainers aan de West-Vlaamse zijlijn, gleed de traditieclub af. Transfers zoals die van Didier Lamkel Ze brachten de vlam weer in de pan, maar ook die verhalen bleken kortstondig.

In het voorjaar van 2023 leek het verblijf in eerste klasse er definitief op te zitten. Tot huidige trainer Bernd Storck een ware Houdini-act uit zijn mouw schudde in het slot. Een jaar later flikte de club weer een 'missie redding' in barrageduels tegen Lommel.

Al bleef er een structureel probleem aan de top van KVK sluimeren.