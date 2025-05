UAE trekt de kaart van Juan Ayuso en Adam Yates in de Ronde van Italië: "Wij hebben de sterkste ploeg"

UAE vaardigt "een team vol talent" af voor de 108e Ronde van Italië. Vorig jaar won de steenrijke ploeg met Tadej Pogacar de Giro, maar de titelverdediger is er niet bij. Zijn rol wordt overgenomen door Juan Ayuso en Adam Yates.

Bij afwezigheid van Tadej Pogacar nemen Juan Ayuso en Adam Yates dus de honneurs waar bij UAE.

"Ik kijk uit naar mijn eerste Giro", deelt de Spanjaard. "Dit is extra speciaal voor mij, want ik heb nog voor een Italiaans team (Colpak) gekoerst voor ik prof werd. Ik heb hier ook de Baby Giro in 2021 gewonnen."

"Ik denk dat wij de sterkste ploeg hebben in deze Giro. Dat is onze grootste kracht. We zijn klaar voor de uitdaging."

Ayuso is met zijn 22 lentes al bij al nog een koorknaap, Yates is als 32-jarige gepokt en gemazeld in het rondewerk.

"Ik kan niet wachten om aan de Giro te beginnen", stelt hij. "Ik heb een solide voorbereiding op hoogte achter de rug. Ik ben klaar om de strijd aan te gaan."

Het duo wordt in Albanië en Italië gesteund door Brandon McNulty, Jay Vine, Rafal Majka, Isaac Del Toro, Filippo Baroncini en Igor Arrieta.