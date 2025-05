Radja Nainggolan moet voor het disciplinair comité verschijnen voor zijn uitspraken over "bestolen" goals

Het bondsparket van de Belgische voetbalbond roept Radja Nainggolan op het matje na uitspraken over de arbitrage. Na de terugwedstrijd tegen RWDM, waarin Lokeren-Temse een plek in de finale van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League afdwong, vond Nainggolan dat zijn ploeg "op een bepaalde manier bestolen" was.

KSC Lokeren-Temse stond 3-0 achter, na twee late doelpunten in Molenbeek (3-2) haalde het toch nog de finale. Het hield Radja Nainggolan niet tegen om achteraf zijn mening te geven over de wedstrijdleiding. "Ik denk dat er in 1B evenveel VAR moet zijn als in 1A, want wij worden hier bestolen op een bepaalde manier", liet Nainggolan na de wedstrijd optekenen bij rechtenhouder DAZN. "De scheidsrechter raakt de bal aan en wij krijgen daar de 3-0 binnen. De ref was de hele tijd de show aan het stelen, maar hij bakte er geen ei van. Dat mag gezegd worden." Nainggolan herhaalde nadien nog eens: "Wij worden volgens mij bij twee van de drie goals een beetje bestolen. Als wij met 3-0 verliezen, liggen we eruit door een goal die de scheids op zijn "klak" heeft zitten." Het bondsparket haalt ook een socialemediapost aan van Nainggolan.

Kan Nainggolan zondag meespelen?