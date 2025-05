Peter Vandenbempt begrijpt paars-witte penaltywoede na bekerfinale: "Al was verschil in kwaliteit en klasse erg groot"

kalender ma 5 mei 2025 09:33

Club Brugge en Anderlecht hebben opnieuw voor een bewogen bekerfinale gezorgd. De topfavoriet haalde het op dodelijke efficiëntie tegen een paars-wit dat (meermaals) schreeuwde om een penalty. Hoe kijkt onze analist naar de beslissende fases in de wedstrijd? "Het handspel van Vanaken is al zo vaak wél bestraft met een penalty", deelt Peter Vandenbempt.

Penaltyclaim versus niveauverschil

Een ploeg die schitterde in de Champions League tegen een topper van weleer op zoek naar zichzelf. Zo werd de waardeverhouding in de bekerfinale op voorhand ingeschat. Maar het verschil op het veld? "Dat was kleiner dan vooraf werd ingeschat en ook kleiner dan het vorige duel in de play-offs", oordeelt Peter Vandenbempt in zijn wekelijkse analyse. "Anderlecht heeft de verdienste dat het er een wedstrijd van maakte. Het zijn details die over de wedstrijd hebben beslist." "Want hoe je het ook draait of keert: het handspel van Hans Vanaken is al zo vaak wél bestraft met een penalty. Nu niet, dus dan begrijp ik de frustratie bij Anderlecht."

Ook al speelde Club niet zijn beste wedstrijd gisteren, toch was het dodelijk efficiënt. Peter Vandenbempt

"Anderzijds vind ik het verschil in kwaliteit en klasse tussen Club en Anderlecht nog erg groot", gaat onze commentator en analist voort. "Je merkt ook aan alles dat Club Brugge een gerodeerd elftal is met ervaring op het allerhoogste niveau, natuurlijke flow en collectieve kracht. De ploeg draait soepel." "En ook al speelde Club niet zijn beste wedstrijd gisteren, toch was het dodelijk efficiënt. Telkens scoorde Romeo Vermant op een moment dat Anderlecht de bovenhand had." "Ook dat is een kwaliteit van een topclub - een die paars-wit al enkele jaren kwijt is."

Frustrerende prijzenhonger

Over naar het verliezende kamp. Dat moest een mokerslag verwerken in het Koning Boudewijnstadion. "Het is duidelijk heel erg hard aangekomen", knikt Vandenbempt. "Jongens als Coosemans en Vertonghen waren diep teleurgesteld. Natuurlijk wisten ze dat Anderlecht de underdog was in de finale, maar het werd ook duidelijk dat er maanden naar toegewerkt is." "Het was dé dag waarop het moest gebeuren. Trainer David Hubert is er zelfs voor aan de kant geschoven. Anderlecht heeft er alles aan gedaan, maar heeft verloren van een ploeg met meer kwaliteit." "Maar eigenlijk zou Anderlecht minder teleurgesteld moeten zijn dan na die non-matchen tegen Gent in de bekerfinale drie jaar geleden en vorig jaar in de titelstrijd tegen Club. Dat waren voor mij grote kansen om komaf te maken met die vloek van 8 prijsloze jaren."

De vraag is: in hoeverre is er een sportieve basis om volgend jaar op voort te bouwen? Peter Vandenbempt

Hoe langer het duurt, hoe groter de frustratie wordt", beseft onze analist. Meteen gooit hij een pertinente vraag op tafel. "De vraag is: in hoeverre is er een sportieve basis om volgend jaar op voort te bouwen? Er zal weer wat verloop zijn in de spelerskern en ook de aanwezigheid van Besnik Hasi is een vraagteken." "Daarenboven zit het seizoen van Anderlecht er niet op. Er zijn nog thuismatchen tegen Union en Club Brugge die enorm belangrijk zijn voor de club. Het zijn twee kansen om te schitteren in een bijrol." Maar de tik in de verloren bekerfinale wegspoelen? Dat zal in de komende drie wedstrijden moeilijk lukken.