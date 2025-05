Oscar Piastri viert zege met "slecht uitgevoerd" dansje na weddenschap: "De eerste en ook laatste keer"

kalender ma 5 mei 2025 09:01

Het originele dansje ging viraal op Tiktok, maar Oscar Piastri heeft nog wat werk aan zijn versie van de "Griddy". De Australiër van McLaren pakte in Miami - na zijn 3e zege op een rij - uit met de opvallende viering na een weddenschap. "Ik had niet geoefend, want ik had niet verwacht dat het nodig zou zijn", was hij eerlijk.

Een woord is een woord. Met schijnbare tegenzin waagde Oscar Piastri zich na zijn overwinning in de GP van Miami aan een dansje. Een verdienstelijke poging, maar aan de uitvoering is nog werk. De 24-jarige Australiër deed een poging om de populaire viering van NFL-speler Justin Jefferson na te bootsen: de "Griddy", vernoemd naar een viraal Tiktok-filmpje. "Het was een poging tot een "Griddy", maar dan slecht uitgevoerd, zoals je kon zien", lachte Piastri. "Ik liep Justin Jefferson donderdag tegen het lijf en sloot stomweg de weddenschap af dat ik zijn dansje zou doen als ik zou winnen." "Na de kwalificaties (Piastri werd 4e, red.) had ik niet meer geoefend, omdat ik niet had verwacht dat het nodig zou zijn. Het was mijn eerste poging, maar het zal ook de laatste keer zijn." De Minnesota Vikings, de club van Justin Jefferson, konden de poging wel appreciëren. Ook Jefferson zelf juichte het dansje toe met "Oscarrrrrr! Lets Gooooo!" op X.

Voor het overige had Piastri weinig om beschaamd over te zijn na 57 rondjes rond het Hard Rock Stadium van Miami. De WK-leider boekte al zijn 3e zege op een rij, zijn 4e in 6 races. Daarmee vergroot hij zijn voorsprong in het kampioenschap tot 16 punten op ploegmaat Lando Norris. Hij steekt met 6 F1-zeges ook de Britse McLaren-rijder voorbij, die in 7 seizoenen 5 GP's kon winnen. Toch gaat Piastri niet zweven. De Australiër beseft dat hij wat meeval had dat Norris in de eerste bocht al van het circuit werd gedwongen door Max Verstappen. "Ik heb de race gewonnen, maar vaak zal het niet meer gebeuren vanaf de 4e startplek." "Ik heb veel dingen goed gedaan, maar er was zeker wat geluk mee gemoeid en een snelle wagen. Daar wil ik niet elke zondag op rekenen."