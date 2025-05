Met "steunpilaar Vinokoerov" naar een absolute topweek: de renaissance van XDS Astana lijkt geen grenzen te kennen

kalender di 6 mei 2025 09:35

Geen Visma-Lease a Bike of Soudal Quick-Step, maar wel XDS Astana is dit seizoen het op 2 na succesvolste wielerteam ter wereld. Met 13 zeges in het eerste blok van het kalenderjaar hebben de Kazachen nu al meer overwinningen beet dan vorig seizoen. Laurenzo Lapage, ploegleider bij XDS Astana, deelt zijn kijk over de triomftocht van zijn ploeg. "De mensen die hier werken weten echt waar ze mee bezig zijn", klinkt het.

Vorig jaar werd er nog om gelachen, dit seizoen rijgt XDS Astana de overwinningen vlotjes aan elkaar. Meer nog: XDS Astana heeft net één van de beste weken uit de recente geschiedenis van de Kazachse formatie achter de rug. In de Ronde van Turkije won het liefst 4 van de 7 ritten, mét het eind- en bergklassement erbovenop. In Romandië pakten ze een etappezege en een 4e plaats in het algemene klassement. Als klap op de vuurpijl domineerde XDS Astana afgelopen zondag ook nog met een één-tweetje in de Lotto Famenne Ardenne Classic. Alles lijkt bij de ploeg van Aleksandr Vinokoerov eindelijk in zijn plooi te vallen. Net op tijd, want Astana moet broodnodig punten sprokkelen als het zijn WorldTour-licentie niet wil verliezen.

We rijden dit seizoen veel meer 1.1-koersen om punten te pakken. Laurenzo Lapage - ploegleider XDS Astana

"Open communicatie" en een "gewijzigde koerskalender" zijn volgens Laurenzo Lapage, ploegleider bij XDS Astana, de ingrediënten die de mayonaise doet pakken dit seizoen. "We koersen met een heel andere mindset", vertelt Lapage. "Vorig jaar reed de ploeg overal rond met een uitgesproken kopman en dat is dit seizoen niet meer het geval. Zo kunnen we makkelijker switchen tussen de renners die zich goed voelen." Maar ook een aangepaste koerskalender is een belangrijke succesfactor die zorgt voor de steile opmars. Zo werd het programma van de renners serieus onder de loep genomen. "We zijn dit seizoen verplicht om meer deel te nemen aan 1.1-wedstrijden om punten te sprokkelen, en dat werpt nu zijn vruchten af. We hadden geen andere keuze", geeft de ploegleider eerlijk toe.

Zondag boekte Max Kanter (links) de 13e overwinning van het seizoen voor Astana in de Lotto Famenne Ardenne Classic, voor zijn ploegmaat Cees Bol (rechts).

Een onmogelijke opgave wordt plots haalbaar

Op het einde van het seizoen worden de nieuwe WorldTour-licenties uitgedeeld. De beste 18 ploegen verzekeren zich voor 3 jaar van een plaatsje in de WorldTour. Aan het begin van het seizoen had XDS Astana nog een achterstand van 5.000 punten op de 18e plaats. Zelfs de grootste optimist zou zijn geld niet op de Kazachen hebben ingezet. Maar dankzij de fantastische resultaten heeft XDS Astana de achterstand in een mum van tijd gedecimeerd tot amper 144 punten op Picnic PostNL. Bij de Nederlandse formatie zien ze de bui al hangen.

Iedereen koerst hier graag. Dan volgen de resultaten automatisch. Laurenzo Lapage - ploegleider XDS Astana

Een veelzeggende statistiek geeft aan dat de blauwe garde uit Kazachstan zich vandaag zelfs de op 2 na succesvolste ploeg ter wereld mag noemen. UAE en Lidl-Trek zijn de enige teams die nog beter doen. Met 13 overwinningen laten ze onder meer wielergrootmachten Ineos en Red Bull-Bora-Hansgrohe achter zich. Vorig seizoen raakte de trein van Astana maar niet op gang. De strijd om het behoud in de WorldTour leek de benen van de renners te verlammen, maar daar is dit seizoen niets van te merken. Voor de reden van de ommekeer hoef je volgens Lapage niet ver te zoeken. "Dit seizoen heerst er een goede groepssfeer waardoor de renners graag bij ons koersen. Zo stijgt iedereen boven zichzelf uit en volgen de resultaten automatisch", verklapt Lapage.

De Nederlander Wout Poels won een rit in de Ronde van Turkije en nam zowel de leiderstrui als de bergtrui mee naar huis.

Wegkapitein Teunissen

Heeft XDS Astana zijn successen dan volledig te danken aan de positieve groepssfeer en de gewijzigde koerskalender? "Nee, die switch kwam er vorig jaar al." Het transferbeleid kende vorig seizoen een flinke kentering. Door het aantrekken van renners met voldoende kilometers op de teller gooide XDS Astana het over een andere boeg en dat werpt nu zijn vruchten af. Met de komst van onder meer Mike Teunissen haalde XDS Astana deze winter een ervaren man binnen. Hij speelt een sleutelrol die de ploeg mee naar de successen begeleidt. "Ik heb zelf aangedrongen om Mike binnen te halen. Hij heeft nu een belangrijke functie binnen de ploeg", geeft Lapage aan. "Met al zijn ervaring fungeert hij als wegkapitein en steunt hij de jonge renners. Hij straalt rust uit naar de hele ploeg."

Vinokoerov heeft zonder veel woorden te gebruiken een enorme positieve invloed op de groep. Laurenzo Lapage - ploegleider XDS Astana

En wat met ploegbaas en hét boegbeeld van de ploeg Aleksandr Vinokoerov? Hij verschijnt minder op de voorgrond, maar daarom is zijn invloed niet minder bepalend voor het team. "Zonder veel woorden te zeggen is Aleksandr de steunpilaar van de ploeg", is Lapage stellig. XDS Astana werd de voorbije seizoenen afgeschilderd als een niet-professioneel team, maar van amateurisme is er dit seizoen niets meer te merken.

"De mensen die werken voor de ploeg weten echt waar ze mee bezig zijn", geeft Laurenzo Lapage duidelijk aan. XDS Astana knabbelt de laatste weken stelselmatig aan hun achterstand. Deze week start in Albanië de 108e Ronde van Italië. Het perfecte strijdtoneel voor dé ploeg in vorm om de kloof definitief van de tabellen te vegen?