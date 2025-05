Met de groeten van Vos en Ferrand-Prévot: Visma-Lease a Bike neemt sportieve revanche in Vuelta

Rit 2 in de Vuelta is uitgedraaid op een sterk nummer van Visma-Lease a Bike. Daags nadat hun ploegentijdrit in de soep was gedraaid, namen de geelhemden de finale van de tweede etappe in handen. Pauline Ferrand-Prévot dreef het tempo stevig op, Marianne Vos maakte het keurig af in de laatste rechte lijn.