Liverpool ziet Trent Alexander-Arnold transfervrij vertrekken (naar Real Madrid?)

"Dit is simpelweg de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten maken in mijn leven", opent Trent Alexander-Arnold zijn afscheidsbericht. "Deze club was mijn hele leven, mijn hele wereld."

De 26-jarige flankverdediger doorliep de jeugdreeksen bij Liverpool en speelde uiteindelijk 352 officiële matchen voor The Reds. Achter dat avontuur van 20 jaar zet hij nu een punt.

De rechtsachter hielp Liverpool nog aan zijn 20e landstitel, maar vertrekt nu transfervrij. Waarschijnlijk trekt hij volgend seizoen het shirt van Real Madrid aan, al moet die overstap nog worden bevestigd.

Na sleutelspelers Virgil van Dijk en Mo Salah, die wel bijtekenden, is Liverpool er dus niet in geslaagd om nog een sterkhouder een verlengd contract aan te bieden.