Klaar voor een krankzinnige ontknoping in de BNXT League? Dit zijn de verschillende kampioenscenario's

De BNXT League lijkt klaar voor een zenuwslopende slotweek, met een top 5 waarin nog tientallen kampioenscenario's mogelijk zijn. Wie kroont zich zaterdag tot nieuwe kampioen in de BNXT League? Wij proberen het titelplaatje zo helder mogelijk te schetsen.

Wat is er voor elk team nodig om de titel te pakken? Wij schetsen het titelplaatje voor alle resterende kanshebbers.

Alle clubs uit de top 5 komen zaterdagavond een laatste keer in actie in de reguliere competitie. Mechelen heeft tussendoor op woensdag nog een inhaalwedstrijd tegen Leiden.

Vier teams tellen 10 nederlagen, Brussels volgt kort op dat kwartet met 11 nederlagen. De kans is reëel dat het zaterdag rekenen wordt om uit te tellen wie zich de nieuwe BNXT-kampioen mag noemen.

Kan het spannender? Voor de laatste speeldag in de BNXT League kampeert de top 5 op een zakdoek.

Kortrijk is kampioen wanneer het Zwolle verslaat en:

Oostende is kampioen wanneer het Den Helder verslaat en:

Oostende is kampioen wanneer het verliest van Den Helder en:

Mechelen is kampioen wanneer het deze week 2x wint en:

Mechelen is kampioen wanneer het deze week 1x wint en:

Limburg United is kampioen wanneer het Antwerp Giants verslaat en:

Brussels verloor tot nog toe één keer meer dan de concurrentie en kan in theorie nog op gelijke hoogte komen met Kortrijk, Limburg United, Mechelen en Oostende. Daarvoor moeten Kortrijk, Limburg United en Oostende verliezen én moet Mechelen één van zijn twee wedstrijden deze week verliezen.

In dat geval is er een gelijke stand met 5 teams en geven de onderlingen resultaten de doorslag. Mechelen en Brussels doen dan even goed, maar Kangoeroes wint de tiebreaker dankzij een beter doelsaldo.

Er is ook nog een scenario waarbij Brussels samen eindigt met 3 andere teams: dat gebeurt wanneer het zelf wint, Kortrijk, Limburg United en Oostende verliezen én wanneer Mechelen deze week nog 2x verliest.

Maar ook dan zijn de resultaten Brussels niet gunstig gezind: in de onderlinge confrontaties tussen die 4 teams doet Brussels even goed als Oostende, maar de kustploeg wint dan de tiebreaker dankzij een beter doelsaldo.