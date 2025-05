Geraakt het geduld bij Alpine nu al op? Jack Doohan crasht opnieuw en voelt Colapinto in zijn nek hijgen

kalender di 6 mei 2025 06:30

Hij zal niet goed geslapen hebben. Het F1-zitje van Jack Doohan staat al sinds het begin van het seizoen ter discussie, na zijn crash in de Grand Prix van Miami dit weekend nog wat meer. Reserverijder Colapinto warmt zich op en staat klaar indien nodig. Hoelang houdt Doohan dit nog vol?

Nog voor hij een ronde gereden had, hing het zwaard van Damocles al boven zijn hoofd. Jack Doohan stond al jaren te wachten op zijn Formule 1-debuut en zag die droom begin dit jaar eindelijk in vervulling gaan, al kan die ook even snel weer uit elkaar spatten.



Nul punten, maar wel duizenden euro's schade

Dat het puntentotaal van de Australiër nog op 0 staat, spreekt niet in zijn voordeel. Ook teamgenoot Pierre Gasly doet met 7 punten niet veel beter, maar die blijft dan wel weer schadevrij - iets wat je van Doohan allerminst kunt zeggen. In de openingsrace in Australië was hij zeker niet de enige die de wedstrijd vroegtijdig moest verlaten, maar het was niet de beste manier om aan zijn seizoen te beginnen. Zijn crash in de tweede oefensessie van Japan mag er dan spectaculair hebben uitgezien, het heeft de bankrekening van zijn team minstens even spectaculair doen kelderen.

Ook afgelopen weekend was het in Miami al na één bocht afgelopen. De Australiër maakte contact met de Racing Bull van Liam Lawson en mocht niet veel later zijn bolide aan de kant zetten. Bij Alpine hadden ze Doohan minstens een half jaar om zich te bewijzen beloofd. Maar de geruchtenmolen draait al veel sneller op volle toeren: is het nu al tijd om die belofte te breken en voor een rijderswissel te kiezen?

De bolide van Doohan was er in Japan erg aan toe.

De Argentijnse centen (en het talent) van Franco Colapinto

Crashen kost natuurlijk geld - en laat dat net zijn wat reserverijder Franco Colapinto, naast bakken talent, met zich meebrengt.

De Argentijn verving vorig jaar Logan Sargeant en maakte vooral in zijn eerste races een goede indruk - al kwam ook hij vorig jaar enkele keren in contact met de muur. Maar daarenboven wordt Colapinto ook gesponsord door energiebedrijf YPF, een mogelijk interessante financiële partner. Diens CEO Horacio Marín liet tijdens een interview al vallen dat Colapinto in de volgende race in Imola achter het stuur van de Alpine zal zitten, al dacht hij dat de camera's niet meer draaiden.



We begrijpen het enthousiasme van de Argentijnen, maar het zijn geruchten. Voorlopig blijft Doohan onze rijder in Imola. Oliver Oakes (teambaas Alpine)

Een uitspraak die Alpine-teambaas Oliver Oakes stellig ontkent: "We hebben dat interview, net zoals iedereen, gezien. Het was een Argentijnse sponsor die dacht dat hij naast de camera zijn mening gaf."

"We evalueren na elke race de prestaties van onze rijders, dat zullen we nu opnieuw doen."

"We begrijpen dat er veel Argentijnen enthousiast zijn over Colapinto en dat ze hem in Imola graag zouden zien rijden, maar dat zijn geruchten. Voorlopig zal Doohan onze coureur blijven."

Franco Colapinto werd vorig jaar weggeplukt bij Williams en is reserverijder bij Alpine.

Ook Doohan zelf gaat ervan uit dat hij volgende race gewoon weer uit zijn garagebox mag rijden. “Ik heb dit weekend voor het eerst beter dan mijn teamgenoot gekwalificeerd. Dat zijn de kleine overwinningen die ik jammer genoeg moet nemen. Ik focus me volledig op mijn volgende race", klinkt het. Al is het afwachten of die er komt.