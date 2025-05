Frietjes, champagne en een knuffel voor de beker: zo vierde Club Brugge de bekerwinst in de kleedkamer

In Brugge zullen heel wat supporters wakker worden met kleine oogjes na de gewonnen bekerfinale, maar in de kleedkamer vierden de spelers van Club nog bescheiden met frietjes en champagne. Werd het achteraf nog een wilde nacht? "In een seizoen heb je al weinig momenten waarop je kan genieten."

Geen al te wilde feesttaferelen in de kleedkamer van Club Brugge. Brandon Mechele knuffelde de Beker van België wel eens innig, maar het grootste feest hadden de spelers al achter de rug in het Koning Boudewijnstadion.

Met een bakje frieten en een glaasje champagne hielden de bekerwinnaars het nog vrij sober in de kleedkamer. Speelden de titelstrijd en de komende match tegen Genk daarin een rol?

Coach Nicky Hayen gunde zijn spelers alvast een klein feestje. "Of ik controleer hoe de jongens zullen vieren? Ik denk niet dat je dat echt kan controleren", zei hij. "Daarnaast moeten we ook eerlijk zijn, het kampioenschap hebben we niet meer in eigen handen, dus moeten we ook genieten van deze prijs."

"We gaan er alles aan doen om nog 9 op 9 te pakken, maar vandaag lag de volle focus op de bekerfinale. Ik ga mijn spelers dus dit moment ook zeker gunnen. In een seizoen heb je al weinig momenten waarop je kan genieten."

"Het is zondag pas opnieuw wedstrijd, dus vandaag kan er wel een feestje gebouwd worden. Woensdag gaat dan de focus richting Genk."

Matchwinnaar Romeo Vermant beloofde alvast dat hij "veel" ging dansen. "Dat doe ik graag, maar ik ga niet drinken want zondag moeten we er opnieuw tegenaan", stelde hij. "Maar vanavond ga ik de beentjes losvijzen."

Duiken daar nog beelden van op?