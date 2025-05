Ferrari maakt er potje van op de boordradio, Lewis Hamilton sneert naar ingenieur: "Moet ik Sainz ook voorlaten?"

"Wil je dat ik hier de hele race blijf zitten?", vroeg Hamilton. En de zevenvoudige wereldkampioen, nieuw bij Ferrari, liet het daar niet bij: "Dit is toch geen teamwerk, dat is alles wat ik ga zeggen."

Het zat Hamilton duidelijk hoog en dat heeft Carlos Sainz geweten. Toen de Spanjaard in de slotronde probeerde om Hamilton in te halen, maakte de Ferrari-rijder zich wel echt breed.

Uiteindelijk moest Hamilton Leclerc opnieuw voor laten. Dat was niet echt van harte, want op een eenvoudige boodschap volgde nog een sneer. "Sainz zit 1,4 seconde achter je", kreeg Hamilton te horen. "Wil je dat ik hem ook voorbij laat?", sneerde Hamilton.

Even later ging Hamilton toch nog door: "In China ging ik wel uit de weg. Houd anders nog even een theekransje, komaan."

De gemoederen waren al wat bedaard toen Hamilton na de race met de pers sprak. "Ik kan geloven dat sommigen zulke boodschappen niet kunnen waarderen, maar je moet begrijpen dat het heel frustrerend was aan het stuur", vertelde de Brit.

"Ik heb al veel ergere dingen gehoord over de boordradio, mijn opmerkingen waren meer sarcastisch dan iets anders. Mijn frustraties zijn nu ook weg, we moeten ook niet emotioneel worden."

Hamilton weet wat de volgende stappen zijn. "Hier moeten we intern mee aan de slag gaan. We zullen erover praten en dan hard werken. We zijn hier nog altijd om te racen en op dit moment staan we niet waar we willen staan."

Ferrari-teambaas Fred Vasseur tilde er niet zo zwaar aan. "Ik kan de frustratie van de rijders begrijpen, want ze willen gewoon winnen. Ik zie dit ook niet als een probleem, want op het einde van de rit hebben we de juiste keuzes gemaakt."