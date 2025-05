En toen waren de titelkandidaten nog met twee: "Als Union na Brusselse derby op kop staat, wordt het kampioen"

De titeldroom zit weer achter slot en grendel in Genk. Na de zoveelste opdoffer op het veld van Union oogt het rapport van de Limburgers in de play-offs pover: 1 op 15. "Zo kan je niet kampioen worden", weet ook Peter Vandenbempt, die zijn licht schijnt over de titelrace. "Union trekt het elke keer over de streep."

Na het laatste fluitsignaal afgelopen zaterdag sijpelde het besef binnen. KRC Genk zal dit seizoen - tenzij er een mirakel gebeurt - niet de landskampioen worden.

"Dat kan niet met 1 op 15 in de play-offs", opent Peter Vandenbempt zijn analyse van de titelstrijd. "Toch zeg ik chapeau voor Genk, want na de uitschuiver tegen Antwerp was het goed en strijdvaardig op Union."

"Het was niet de mindere, maar deed voor de zoveelste keer zichzelf de das om. Zo was er dat dubbel geel voor Bangoura. Alle begrip voor de Genkse frustratie, want bij Union waren er ook jongens die twee keer geel konden krijgen."

"Maar zoals Bryan Heynen zei: Genk was gaandeweg collectief en individueel niet goed genoeg meer. Tel de individuele fouten op met die van de scheidsrechters en dan eindig je derde."