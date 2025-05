Cruciale tik van Mechele redde Club en Vanaken van penalty: een duik in de regels die scheidsrechter gelijk geeft

Einde discussie? Na de bekerfinale bleef vooral het handspel van Hans Vanaken en de niet-gefloten penalty ervoor nazinderen bij Anderlecht. Eigenaar Marc Coucke deelde veelzeggende emoji's op zijn sociale media om zijn gevoel te uiten. Maar was dat terecht? Een duik in de regels, die scheidsrechter Vergoote een handje helpen.

Penalty of geen penalty? Bij Anderlecht was iedereen er rotsvast van overtuigd dat Hans Vanaken hands begin in de zestien en dus een elfmeter had moeten incasseren.

"Dergelijke situaties zijn zo vaak al wél bestraft met een penalty", begrijpt Peter Vandenbempt de paars-witte woede. Marc Coucke deelde zijn woede en bij een eerste blik op de spelregels van de KBVB lijkt die terecht.

"Het is een overtreding indien een speler de bal raakt met de hand/arm wanneer deze zijn lichaam onnatuurlijk groter maakt. Een speler wordt aanzien als zijn lichaam onnatuurlijk groter gemaakt te hebben wanneer de positie van zijn hand/arm geen gevolg is van of niet te rechtvaardigen valt door een lichaamsbeweging voor die bepaalde situatie", staat er te lezen.

Een stelling waar Hans Vanaken het niet mee eens was, maar in het huidige voetbal zijn er al heel wat penalty's gefloten omdat armen van verdedigers niet tegen hun lichaam plakten.

Toch had scheidsrechter Jasper Vergoote het bij het rechte eind. Wat gaf de doorslag? Dat Brandon Mechele de bal als laatste beroerde met zijn hoofd voor het leer tegen de hand van Vanaken botste.

"Er is geen sprake van een overtreding met betrekking tot hands als een speler wordt geraakt op zijn hand/arm door een bal die van een teamgenoot komt, tenzij die bal direct in het doel gaat of eruit gescoord wordt", bieden de internationale reglementen soelaas.

Club Brugge en Vanaken kunnen op beide oren slapen.