"Zet Jashari op het middenveld bij PSG en je zal niet veel verschil zien": Wesley Sonck ziet Club-smaakmaker naar grote club vertrekken

Na een seizoen bij Club Brugge lijkt Ardon Jashari al klaar voor een stap hogerop. Het Extra Time-panel ziet de 22-jarige middenvelder bij een grote club belanden. "Hij kan voor elke topploeg interessant zijn", klinkt het in onze voetbaltalkshow.

Ook in de bekerfinale heeft Ardon Jashari indruk gemaakt. De 22-jarige Zwitser is nauwelijks op een fout te betrappen.

"Slechts 6 in de play-offs", weet Franky Van der Elst. "Onwaarschijnlijk vind ik dat, want het is niet dat hij de duels schuwt."

PSG zou Jashari op het oog hebben. Wesley Sonck ziet de match met de Franse topclub.

"In de Champions League zag ik Paris Saint-Germain spelen tegen Arsenal met Vitinha, Fabian Ruiz en Joao Nevez op het middenveld."

"Ik heb de indruk dat je met Jashari op het middenveld van PSG niet veel verschil zal zien", stelt Sonck.