"Voelde me niet 100% comfortabel": Zizou Bergs geeft uitleg over breuk met coach Kristof Vliegen

Na vijf maanden nemen Zizou Bergs en zijn coach Kristof Vliegen alweer afscheid van elkaar. Eerder gaf Vliegen al aan dat het een breuk met wederzijdse toestemming was, Bergs gaf op zijn Instagram wat extra duiding. "Door een verschil in stijl was er een ongemak in de relatie geslopen", schrijft de Belgische tennisser.

"We hebben mooie dingen samen bereikt. Ik speelde mijn eerste ATP-finale in Auckland, bereikte de mijlpaal van de top 50 en boekte vooruitgang, zowel tactisch als op tennistechnisch vlak."

Toch bleek de samenwerking geen lang leven beschoren. "Maar op de een of andere manier voelde ik me niet 100 procent comfortabel in deze relatie, door een verschil in stijl. Dat ongemak nam de laatste weken toe, wat zichtbaar was op training en op het terrein."

Bergs houdt er wel de positieve toon in en bedankt zijn voormalige coach. "Ik wil me focussen op de positieve aspecten en wens Kristof het allerbeste in zijn toekomstige projecten."