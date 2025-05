"Uitzonderlijk en bepalend, een ongelooflijke keeper": MVP Mile Svilar overladen met lof in Rome na nieuwe topprestatie

In de Serie A blijft AS Roma in de running voor een top 4-plaats na een alweer cruciale zege tegen concurrent Fiorentina. Doelman Mile Svilar werd zondag overladen met lof na zijn ijzersterke match. "Hij roept herinneringen op aan Alisson", klinkt het in Italië over het voormalige Anderlecht-talent.

Dat AS Roma al sinds december ongeslagen is, hebben de Romeinen deels te danken aan Mile Svilar. De Servische Belg speelt een ijzersterk seizoen en hield gisteren tegen Fiorentina al voor de 15e keer de nul in de Serie A, alleen Napoli-keeper Alex Meret doet even goed. Het was onder meer dankzij de reddingen van Svilar dat AS Roma zondag met 1-0 won. De 25-jarige keeper werd na afloop met lof overladen en kreeg voor zijn vlekkeloze wedstrijd de trofee voor Man van de Match. "Een grootse keeper", klinkt het in La Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant vond Svilar zondag met een beoordeling van 8 op 10. "Het was zíjn overwinning."

Ook voor Il Corriere dello Sport was Svilar met 8 op 10 de primus. "Uitzonderlijk en bepalend", schrijft het sportblad over de Belgische keeper. "Zijn saves roepen herinneringen op aan die van Alisson in het topjaar 2018. Heel Roma hoopt dat Svilar wél bij de Giallorossi zal blijven. Roma mag hem niet laten gaan."

Ook van zijn eigen ploegmaats kreeg Svilar lof. "Absoluut een ongelooflijke keeper", schreef verdediger Mats Hummels op Instagram. "Wat een seizoen speelt hij", voegde de Duitser er nog aan toe op X.

De Romeinen hopen ongetwijfeld dat Svilar zijn bloedvorm nog kan doortrekken in de resterende 3 wedstrijden. Dankzij de imposante ongeslagen reeks is AS Roma immers nog volop in de running voor de top 4. Het is van het seizoen 2018-2019 geleden dat Roma nog eens de Champions League haalde.

