"Het gebeurde tijdens een alledaagse training": trainster van Nina Pinzaronne vertelt over (impact) van blessure

"Tijdens een alledaagse grondtraining en een heel simpele sprong heeft ze haar voet omgeslagen", vertelt haar trainster Ansje Bocklandt. "Je hoorde meteen een krak. Daarna is ze naar de spoedafdeling gegaan, hebben ze een scan genomen en zagen we dat er een breukje was aan haar kleine teen."

Op dit moment zit Pinzarrone in het gips. “Ze is op reis vertrokken, maar dat is natuurlijk niet leuk. Ze is morgen wel weer terug en zal dan een nieuwe scan ondergaan. Dan pas kunnen we bepalen hoe we het verder zullen aanpakken.”



De eerste stapjes richting herstel worden ondertussen al voorbereid. “We zullen alvast beginnen met het trainen van haar buik- en armspieren, zonder haar voet te belasten. Om dan stelselmatig op te bouwen naar trainingen op het ijs – al zal de dokter altijd de doorslag geven.”



Toch ziet Bocklandt ook lichtpuntjes. “Het positieve is wel dat ze haar twee nieuwe küren op tijd heeft aangevraagd bij de choreograaf. Die liggen dus al klaar voor wanneer ze weer kan opbouwen.”



En een geluk bij een ongeluk: het is momenteel een rustige periode in de schaatskalender. “Ze had inderdaad geen wedstrijden op het programma staan, dus het momentum valt mee, maar natuurlijk hadden we het graag anders gezien.”

De echte competitie hervat pas in september. “Ik hoop dat het niet te veel impact heeft. Ook mentaal, want zeker het initiële verdict is altijd een klap. Maar goed, we zijn er om haar gerust te stellen en te helpen om weer op te bouwen.”