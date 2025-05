Wouter Vrancken na vroegtijdig vertrek van Lamkel Zé tegen Beerschot: "Sommige dingen lossen zichzelf op"

Na de belangrijke overwinning tegen Beerschot benadrukte Wouter Vrancken opvallend de collectieve prestatie van zijn ploeg. Wie blijkbaar niet tot dat collectief van STVV behoort, is Didier Lamkel Zé.

De aanvaller verliet al in minuut 87 de bank en trok naar de kleedkamer. "Ik heb het niet gezien of laat ons zeggen dat ik op dat moment selectief blind was", reageerde STVV-coach Vrancken bij onze reporter ter plaatse, Bert Sterckx.

"Ik wil jongens zien die hun truitje nat willen maken voor de club. Als je dat niet wil, dan zet je jezelf buiten de groep. Je zag het verschil met vorige week. Hoe ook de jongens voorin hard werkten en ook defensief hun job deden. Dat zegt genoeg."

"Het is ook heel simpel: sommige dingen lossen zichzelf op. We zullen zien hoe de reactie is, maar als ik mijn geld moet zetten op "ja" of "neen" dan weet ik het wel. Maar we zullen zien de volgende dagen."