Vranckx en Bornauw zien 2 matchen voor het einde coach Ralph Hasenhüttl vertrekken

Ralph Hasenhüttl nam in maart 2024 het roer over bij Wolfsburg, in woelige tijden voor de club.

"Hij is in een moeilijke periode ingestapt", blikt de Duitse club terug bij zijn afscheid. "Hij is erin geslaagd voor stabiliteit en zekerheid te zorgen. Daarvoor zijn we hem heel erkentelijk."

"Anderzijds zijn de resultaten van de voorbije maanden niet goed en stagneert de ontwikkeling van onze spelers. Daarom voelden we ons verplicht om te reageren."

Daniel Bauer, de coach van de U19, zal de laatste 2 matchen van het seizoen voor zijn rekening nemen. Wolfsburg, de ploeg van de Belgen Aster Vranckx en Sebastiaan Bornauw, heeft als nummer 12 in de stand niets meer te winnen of te verliezen.