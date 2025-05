Startschot tegen Stijn Stijnen, dubbele topthriller en akelige climax: het parcours van Club Brugge richting bekerwinst

Op weg naar de 12e bekerwinst knalde Club Brugge voorbij enkele kleinere goden uit het Belgische voetbal. Maar in de halve finales wachtte een thriller van formaat waar blauw-zwart zijn favorietenrol alleen maar kracht bijzette in een dubbele finale avant la lettre. Tijd voor een overzicht.

Een thuismatch tegen amateurclub Belisia Bilzen in de eerste ronde van de Croky Cup gaf Club-coach Nicky Hayen de kans om eens te roteren met het drukke Europese programma in het achterhoofd.

Spelers die tot dan amper kansen hadden gekregen, mochten minuten maken en de 'verloren zonen' stelden niet teleur. Ferran Jutglà - die op dat moment gedegradeerd was tot 3e spits -, Romero, Skóras, en de lang geblesseerde Bjorn Meijer bedankten voor het vertrouwen met een doelpunt.

Het enige doelpunt dat echter bij de voetbalfan is blijven hangen, kwam op de naam van Bilzen-spits Sam Valcke die met een knal in de kruising een droom als amateurvoetballer is vervulling zag gaan.