Remco Evenepoel sluit eerste luik(je) "al bij al tevreden" af: "Was meteen te goed, waardoor verwachtingen onrealistisch waren"

Gisteren een tikje op de kin in de bergen, maar een dag later al weer opstaan in de tijdrit: zo kennen we Remco Evenepoel.

"Ik voelde meteen dat het goed zat: de fiets voelde goed aan, het ging goed in de bochten en mijn schouder was in orde", vertelt hij na zijn zege in Romandië.

"Ik was goed genoeg om te winnen, maar ik heb ook nog marge. Het kan nog beter dan dit. Maar dit is gewoon het straatje waar ik nu inzit."

"Het is natuurlijk altijd leuk om een rustperiode in te gaan met een zege. Zeker omdat hier toch ook sterke tijdrijders aan de start stonden, zoals een Almeida of Vine."

Hoe blikt Evenepoel nu terug op zijn comeback, die hij 16 dagen geleden inzette met een zege in de Brabantse Pijl. "Over het algemeen tevreden. Sommige dagen waren beter, andere dagen waren dan weer minder dan ik gehoopt had."

"Ik was bij mijn eerste wedstrijd misschien al meteen té goed en daardoor zijn er onrealistische ambities geschapen. Ik kan hard rijden, maar nog niet extra hard. Dat is het verschil met de jongens in topvorm."