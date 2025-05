Pech achtervolgt Belgische kunstschaatsters: Nina Pinzarrone loopt voetbreukje op en staat even aan de kant

Nina Pinzarrone heeft zich deze week geblesseerd op training. De 18-jarige Belgische kunstschaatster heeft een breukje in haar voet en moet even in het gips. Pinzarrone is stilaan bezig aan de voorbereiding op het volgende seizoen, met de Olympische Winterspelen als hoofddoel.

Iets meer dan een maand na het einde van het vorige seizoen heeft Nina Pinzarrone een vervelende blessure opgelopen. Op training brak ze een botje in haar voet. Daardoor moet ze even in het gips, maar een operatie is voorlopig niet nodig.

Pinzarrone kende afgelopen maanden een prima winter. Ze veroverde brons op het Europees kampioenschap en werd zevende op het WK.

Dankzij die laatste prestatie is de 18-jarige Belgische ook zeker van deelname aan de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina volgend jaar. Deze blessure verstoort de voorbereiding, maar is zeker geen streep door de rekening.

Zo is Pinzarrone wel al de tweede Belgische topper in de lappenmand. Loena Hendrickx herstelt momenteel na een enkeloperatie.