Pauline Ferrand-Prévot haalt uit naar UCI en Vuelta-organisatie: "Hoe kun je zo amateuristisch zijn?"

Een ploegentijdrit in Barcelona is blijkbaar een recept voor chaos. In 2023 eindigden enkele ploegen in het donker in de Vuelta voor de mannen, nu was er een probleem bij de controle van de tijdritfietsen bij de vrouwen.

"What the fuck! Hoe kan de organisatie van een grote ronde zo amateuristisch zijn?", klonk het bij Pauline Ferrand-Prévot in een boodschap op sociale media die later werd verwijderd. "Was de jury aan het slapen toen ze onze fietsen moesten controleren?"

Ferrand-Prévot verwees daarmee naar de verplichte fietscontrole die kort voor elke tijdrit moet gebeuren. "We waren 20 minuten voor de start naar de controle gegaan, en toch haalden 2 van onze rensters niet op tijd de start."

"We bleven maar tegen de jury zeggen dat we moesten vertrekken, maar het leek erop alsof ze aan het chillen waren." Uiteindelijk kwam vooral de Britse Imogen Wolff zo laat aan de start dat ze niet meer bij haar collega's aan kon pikken. Visma verloor 21 seconden op winnaar Lidl-Trek.