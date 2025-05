Oude bekende Buemi wint een eerste keer in 8 jaar, Vandoorne finisht als 10e in Monaco

kalender zo 4 mei 2025 16:20

De tweede race van het weekend voor de Formule E-rijders in Monaco is uitgedraaid op een overwinning van Sébastien Buemi. De voormalige F1-rijder ging het best om met de natte omstandigheden. Stoffel Vandoorne werd 10e in de straten van Monte Carlo.

De Formule E-rijders kregen in Monaco een nat circuit voorgeschoteld. De Zwitser Sébastien Buemi (Envision-Jaguar) voelde zich in zijn sas in de regen en snelde vanaf de 8e startplaats naar de overwinning, zijn eerste sinds 2017. Stoffel Vandoorne kon zijn goede kwalificatie niet verzilveren. Onze landgenoot begon met zijn Maserati als 5e, hij finishte uiteindelijk nog net binnen de WK-punten: als 10e.

In het WK staat Oliver Rowland na 7 manches comfortabel aan de leiding. De winnaar van gisteren werd tweede en telt nu bijna dubbel zoveel punten (115) als achtervolgers en Porsche-rijders Antonio Felix da Costa (67) en Pascal Wehrlein (66). Vandoorne is 15e met 19 punten. Zijn beste resultaat tot dusver dit seizoen was een zesde plaats in Saudi-Arabië.