Met 4 emoji's op Instagram maakt Marc Coucke duidelijk wat hij van penaltyfases vond: "Ben heel slechte verliezer vandaag"

kalender zo 4 mei 2025 21:57

Het had een kantelpunt in de match kunnen zijn. Vroeg in de tweede helft zag heel Anderlecht handspel van Hans Vanaken. "Penalty", vond trainer Besnik Hasi achteraf. Net als Anderlecht-eigenaar Marc Coucke, die via een opvallende post op Instagram zijn ongenoegen uitte met enkele veelzeggende emoji's.

Minuut 55.



De spelers van Anderlecht schreeuwen moord en brand wanneer Brandon Mechele de bal tegen de arm van de nietsvermoedende Hans Vanaken kopt in het eigen strafschopgebied.



De arm van de Brugse aanvoerder is weg van het lichaam, maar scheidsrechter Jasper Vergoote wil van geen strafschop weten. Ook de VAR en Hans Vanaken zelf zien er geen graten in. "Ik raak de bal met de hand, maar ik heb geen intentie om die te raken", aldus Vanaken na de match. "De bal komt van op 30 centimeter en ik maak geen onnatuurlijke beweging met mijn hand. Het zou niet logisch geweest zijn om die te fluiten." Daar dachten ze bij Anderlecht, dat 5 minuten later de dodelijke 2-0 incasseerde, anders over. "Wij vonden het een penalty", aldus Besnik Hasi achteraf op de persconferentie. "Vanaken deed een beweging naar de bal. Ze zeiden ons dat de VAR het gecheckt heeft, maar het geen strafschop vond. Wij wel."