LIVEBLOG WK snooker: Wordt Zhao Xintong de eerste Chinese wereldkampioen of pakt Mark Williams zijn 4e titel?

Het programma

In de finale wordt gespeeld naar een "best-of-35": wie 18 frames wint, mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen.



De finale is verdeeld over 4 sessies: 2 op zondag en 2 op maandag. De eerste sessie op zondag gaat om 14 uur Belgische tijd van start. Sessie 2 is voor zondagavond 20 uur.



Maandag wordt er voortgespeeld met sessie 3 vanaf 14 uur en de slotsessie vanaf 20 uur.



De eerste 3 sessies tellen telkens 8 frames. In de laatste sessie op maandagavond wordt gespeeld tot er winnaar is. Mocht er na 3 sessie al een winnaar zijn, dan valt de avondsessie op maandag in het water.