LIVE - Krijgen we een ommekeer? Williams staat op in avondsessie tegen Xintong, die op 1 frame van wereldtitel blijft steken

Kan Zhao Xintong het in frame 29 afmaken, of dwingt Mark Williams nog een onderbreking af? De Welshman ontsnapt alvast met de nodige portie geluk: een lange rode bal twijfelt even in de pocket, raakt onderweg een andere en belandt via wat topspin alsnog in de overhoekse pocket. Williams kan er zelf alleen maar geamuseerd om glimlachen, want even lijkt hij de snookergoden mee te hebben.